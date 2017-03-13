Фийон назвал ошибкой антироссийские санкции

Кандидат в президенты Франции от правой партии «Республиканцы» Франсуа Фийон назвал введение антироссийских санкций ошибкой. Об этом он заявил 13 марта, отвечая на вопросы слушателей в прямом эфире радиостанции Europe1.

По словам политика, факт того, что Россия отклонилась от [общеевропейских] норм, бесспорен. Однако Европа изначально проводила в отношении Москвы неверную политику, пишет Лента.ру.

«Санкции привели к ужесточению российской позиции. Надо отменять их в обмен на изменения российского курса», — высказал свое мнение Фийон.

Ранее политик упоминал необходимость отмены ограничительных мер в отношении России в качестве одной из мер, направленных на решение проблем в сельском хозяйстве Франции. По мнению Фийона, санкции ведут к обеднению французских и европейских фермеров.

США, государства – члены Евросоюза, а также ряд других стран ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, увязав их с вхождением в состав Российской Федерации Крыма, а затем с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.