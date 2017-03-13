Президент Армении едет в Москву

14–15 марта по приглашению Владимира Путина Россию с визитом посетит президент Республики Армения Серж Саргсян. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров на высшем уровне, которые пройдут 15 марта, планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективы развития интеграционного взаимодействия на евразийском пространстве. Кроме того, предстоит обмен мнениями по наиболее актуальным региональным проблемам, прежде всего по нагорно-карабахскому урегулированию", – говорится в сообщении пресс-службы российского президента.