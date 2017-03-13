ЮИТ и Правительство Ленобласти подписали соглашение

Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» и Правительство Ленинградской области заключили соглашение о взаимодействии для реализации инвестиционного проекта по развитию индустриального парка Greenstate. Соглашение, свидетельствующее о тесном сотрудничестве между концерном ЮИТ и правительственными структурами Ленобласти, позволит обеспечить для инвесторов дополнительные гарантии при осуществлении проектов на территории индустриального парка.

Соглашение предусматривает всестороннее взаимодействие между Правительством области и компанией «ЮИТ Санкт-Петербург», создавшей индустриальный парк Greenstate, в процессе дальнейшего развития проекта. Соглашения, подписанное со стороны администрации области заместителем председателя Правительства Михаилом Москвиным, подчеркивает признание социальной и экономической значимости проектов индустриальных парков для развития региона.

Greenstate

«Мы видим высокий интерес со стороны российских и иностранных инвесторов к реализации своих проектов на территории индустриального парка Greenstate, – отмечает генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Михаил Возиянов. – Очевидно, что инвесторам всегда важна возможность чувствовать поддержку со стороны администрации региона. Соглашение, демонстрируя открытость администрации Ленинградской области во взаимоотношениях с инвесторами, будет дополнительно способствовать созданию благоприятных условий работы для резидентов, которые реализуют свои проекты в нашем индустриальном парке, обеспеченном всей необходимой инфраструктурой».

Следует отметить, что в 2015 году парку Greenstate был присвоен официальный статус индустриального парка Ленинградской области. Созданный ЮИТ индустриальный парк стал первым частным проектом в регионе, получившим этот статус правительственного уровня.

Индустриальный парк Greenstate создан компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» на южной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на территории площадью 115 га. Полностью обеспеченный всей необходимой инженерной инфраструктурой, коммуникациями и резервом инженерного обеспечения, индустриальный парк предназначен для размещения производственных предприятий и логистических комплексов. Реализация проекта индустриального парка была начата компанией ЮИТ в 2007 году. В настоящее время в парке Greenstate осуществляют деятельность 12 резидентов, которыми введен в эксплуатацию ряд значимых объектов. Среди них, в частности, производственный комплекс компании «Сименс Технологии Газовых Турбин», логистический комплекс «Гориго», мясоперерабатывающий завод «Пит Продукт» финского концерна Atria Group plс. На предприятиях, размещающихся в парке Greenstate, создано около 1, 5 тысяч новых рабочих мест. На сегодня парк заполнен на 60% и потенциальным инвесторам предлагаются участки с полным инженерным обеспечением для размещения производственных и складских предприятий.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

