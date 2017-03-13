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13.03.2017 12:19

Россия на четверть увеличила импорт товаров

В январе-феврале 2017 года Россия нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За два месяца было закуплено продукции на 24,17 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), обнародованные 13 марта.

При этом в феврале по сравнению с январем импорт возрос на 14,4 процента, достигнув объема 12,89 миллиарда долларов, сообщает Лента.ру.

Закупки химической продукции выросли на 17,8 процента, продукции машиностроения — на 11,3 процента, продовольствия — на 9,3 процента (импорт мяса увеличился почти в два раза, зерновых культур — на треть, молока — почти на 10 процентов).

6 февраля замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко заявил, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов.

«Это то, что мы называем импортозамещением. То есть отечественные сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией», — сказал он.

По итогам 2016 года Россия продала товаров и сырья на 287,6 миллиарда долларов, закупила — на 183,6 миллиарда. Таким образом, сальдо торгового баланса было положительным и составило 103,9 миллиарда долларов.


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