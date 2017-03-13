Минфин выработает новые критерии налогового резидентства России

Минфин готов к корректировке деофшоризационного пакета, заявил 13 марта министр финансов Антон Силуанов в ходе налогового форума в рамках Недели российского бизнеса.

«Мы часто слышим о том, что нужно подкорректировать деофшоризационный пакет, в целом мы готовы к работе в этом направлении», — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что многие отказались от российского резидентства, сообщает RNS.

«Пока мы видим, что многие приняли решение, что лучше отказаться от российского резидентства, не хотят декларировать имущественные активы компании», — сообщил глава Минфина.

Силуанов добавил, что ведомство планирует вырабатывать новые критерии налогового резидентства.