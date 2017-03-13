Петербургские экс-приставы за попытку нажиться на должнике осуждены условно

Два судебных пристава предложили должнику уйти от взыскания через липовый документ о неплатежеспособности. За услугу попросили 110 тысяч рублей, но попались. Получение взятки привело к потере должности и получению судимости.

Как сообщили 13 марта в пресс-службе УФССП по Петербургу, нечистых на руку коллег задержали еще в июле 2016 года. Двое судебных приставов Правобережного ОСП Невского района потребовали у должника 110 тысяч рублей за акт о невозможности взыскания задолженности. Должник с деньгами расставаться был не готов и заявил на должностных лиц. Отдел о противодействии коррупции управления передал информацию УЭБ и ПК МВД России по Петербургу, которые и задержали исполнителей при попытке получить деньги. Пока шло следствие, из УФССП сотрудников уволили.

Невский районный суд признал экс-приставов виновными. За посредничество во взяточничестве и получение взятки каждый из них получил по три года условно с испытательным сроком два и три года соответственно.