РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил 13 марта в Москве, что главный тренер "Зенита" Мирча Луческу будет наказан за отказ от флеш-интервью после матча 19-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1).

"Мы также рассмотрим использование болельщиками "Спартака" пиротехники на матче с "Анжи" и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками "Оренбурга" на выездной игре с "Рубином" (0:0), – приводит слова Григорьянца »Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.

Заседание КДК РФС состоится в среду, 15 марта.

Напомним, накануне "Зенит" в выездном матче проиграл "Амкару" с минимальным счетом, хотя уже на 7-й минуте забил гол в ворота пермского клуба. Судья взятие ворот не засчитал.