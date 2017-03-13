Поход в кафе закончился для капитана ЗВО реанимацией

Полиция Петербурга разбирается, почему после посещения кафе капитана Западного военного округа с травмой головы в крайне тяжелом состоянии забрала скорая. Показания расходятся: хозяин кафе видел, как пострадавший споткнулся на лестнице, друг же винит во всем распустившего руки охранника заведения.

Как стало известно «Фонтанке», 37-летний заместитель командира одной из войсковых частей вместе с другом уехал в кафе «Сокол» в доме 17 по улице Первого Мая в районе половины десятого вечера 11 марта. Ближе к полуночи по телефону военный сообщил супруге, что направляется домой, и после этого на связь выходить перестал. Через некоторое время женщине позвонил друг и сказал, что её муж в больнице. По его словам, охранник кафе ударом опрокинул капитана на землю, но увидев, что противник разбил голову, бросился делать ему искусственное дыхание и вызывать скорую.

Прибывшая на место бригада увидела лежащего на лавочке пострадавшего, вокруг которого столпились восемь нетрезвых людей. Несмотря на то, что ни один из них четко не смог сказать, что произошло, медикам удалось понять, что их пациент упал со ступенек при входе в ресторан. Капитана с черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа увезли в реанимацию. Одним из свидетелей происшествия оказался владелец кафе — 48-летний уроженец Азербайджана.

Он рассказал полиции, что видел гостя лет сорока, который нетрезвой походкой спускался по лестнице, но не удержал равновесие, упал на спину и ударился затылком. К нему подбежал другой посетитель, с которым владелец шапочно знаком, оказал первую помощь и вызвал скорую. Также своим неадекватным поведением ему хорошо запомнился приятель пострадавшего. Похожую картину наблюдал и поджидавший клиентов таксист.

Подробности выясняет полиция.