Украинские радикалы залили монтажной пеной банкоматы "дочек" российских банков, об этом 13 марта они признались в Сети.

Как сообщает «112.Украина» со ссылкой на сайт националистического "Гражданского корпуса "Азов", неизвестные "патриоты" по всей стране заблокировали десятки банкоматов российских банков. На их экраны клеится наклейка #RUSBANKOVER, такие же наклейки наносятся на витражи и двери банков. Кром того, банкоматы заливаются монтажной пеной.

"Национальный корпус поддерживает данную инициативу и напоминает, что борьба патриотов против российского влияния в украинской банковской сфере, которую мы начали в январе этого года, продолжается и будет сопровождаться также и подобными радикальными действиями", – говорится в сообщении "Азова".

Напомним, в Одессе 9 марта облили краской и разрисовали здание Сбербанка России.