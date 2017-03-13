Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI

Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.

Стандарт HDMI — интерфейс для мультимедиа высокой четкости – уже довольно давно используется для подключения мониторов и телевизоров. HDMI был разработан еще в 2002 году и поддерживал передачу Full HD видео с разрешением 1080. Однако довольно быстро выяснилось, что разрешение мониторов и телевизоров растет быстрее, чем можно было предположить. Современные панели на сегодняшний день имеют разрешение Ultra HD 4K, что в четыре раза превышает разрешение Full HD 1080p. Просмотр видео в таком качестве (чтобы картинка «не дергалась») требует большей пропускной способности. Для решения проблемы потребовалось повысить скорость передачи данных. Именно эту задачу призван решить HDMI 2.0 — интерфейс, способный передавать данные со скоростью до 18 Гб/с (для сравнения пропускная способность первого HDMI была 4,9 Гбит/с.).

Что нужно для полноценной поддержки HDMI 2.0? На вопрос отвечают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ: «В первую очередь работу с этим стандартом должны поддерживать сами устройства — например, телевизор (или монитор). Некоторые устройства поддерживают обновление с версии 1.4 до 2.0, в новых же моделях поддержка HDMI 2.0 присутствует по умолчанию. Во-вторых, пользователю потребуется новый кабель, работающий по стандарту 2.0. Перед покупкой желательно заранее определиться с требуемой длиной кабеля, а также не перепутать тип разъема (помимо стандартного HDMI можно встретить уменьшенные версии с приставками mini и micro — точно так же, как это реализовано в стандарте USB)».



Специалисты КЕЙ также отмечают, что интерфейс HDMI 2.0 обратно совместим. Это означает, что кабель нового поколения с легкостью может выступать в роли старого. Таким образом, если предстоит покупка нового HDMI-кабеля — выбор нужно остановить именно на версии 2.0. Даже если домашние устройства не поддерживают новый стандарт, такой кабель может пригодиться в будущем.