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13.03.2017 09:50

Стоимость портфеля проектов ГК «Эталон» выросла на 33% до 1,9 млрд долларов США в 2016 г.

Стоимость портфеля проектов ГК «Эталон» выросла на 33% до 1,9 млрд долларов США в 2016 г.
ГК «Эталон»

 Группа компаний «Эталон» объявляет обновленную оценку своего земельного банка по состоянию на 31 декабря 2016 г., проведенную компанией Jones Lang LaSalle.

Стоимость портфеля проектов ГК «Эталон» на открытом рынке достигла 1,9 млрд долларов США, что на 33% превышает показатель на конец 2015 года. Стоимость этого портфеля на открытом рынке в расчете на одну акцию/ГДР выросла до 6,5 долларов США с 4,9 долларов США годом ранее.

По состоянию на 31 декабря 2016 года земельный банк Компании составлял 2,82 млн кв. м реализуемой площади. Более подробная информация (на английском языке) об обновленной оценке доступна на веб-сайте: www.etalongroup.com/investors/presentations

Президент и Генеральный директор ГК «Эталон» г-н Вячеслав Заренков отметил:

«Стабилизация макроэкономической ситуации в России, новые приобретения и достигнутый на протяжении прошлого года прогресс по существующим проектам способствовали росту стоимости портфеля ГК «Эталон» на открытом рынке на 33% в 2016 году. Отличная динамика продаж в текущих проектах также подтверждает позитивный прогноз будущих денежных потоков.

В 2016 году мы приобрели восемь новых проектов жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области с общей реализуемой площадью 682 тыс. кв. м. Мы уже запустили продажи в двух из этих проектов – на улице Обручевых и проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Эти и другие запуски, включая наши новые ключевые проекты в Москве (ЖК «Летний сад») и Санкт-Петербурге (квартал «Галактика»), способствовали дальнейшей диверсификации нашего ассортимента. В частности, старт продаж квартала «Галактика» был очень успешным: продажи квартир были открыты в конце октября 2016 года, и уже в четвертом квартале мы подписали 123 новых контракта.

Мы также успешно оптимизировали наши запасы готовых квартир: в 2016 году мы продали примерно 50% запасов, сформированных на конец 2015 года, законтрактовав 155 тыс. кв. м из 321 тыс. кв. м готовых квартир, имевшихся на балансе по состоянию на 31 декабря 2015 года. С учетом ввода в эксплуатацию новых площадей в 2016 году общие запасы готовых квартир сократились на 77 тыс. кв. м и составили 244 тыс. кв. м по состоянию на 31 декабря 2016 года. Компания JLL оценивает потенциальный доход от продажи данной недвижимости в 422 млн долларов США.
В 2017 году мы планируем запустить продажи в нескольких новых проектах, включая ЖК «Серебряный фонтан» и ЖК «Нормандия» в Москве, а также проект в Крапивном переулке в Санкт-Петербурге, в дополнение к увеличению продаж в уже запущенных проектах. Также в 2017 году мы планируем приобрести несколько новых проектов, что в совокупности дает нам все основания продемонстрировать рост бизнеса очередной год подряд».

Это и другие объявления (на английском языке) доступны на веб-сайте ГК «Эталон» по адресу: www.etalongroup.com/investors/news/

Справка о ГК Эталон
 

 

 


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Стоимость портфеля проектов ГК «Эталон» выросла на 33% до 1,9 млрд долларов США в 2016 г.
Группа компаний «Эталон» объявляет обновленную оценку своего земельного банка по состоянию на 31 декабря 2016 г., проведенную компанией Jones Lang LaSalle.
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