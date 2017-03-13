История одного цареубийства

13.03.2017 10:49

В 1881 году 13 марта (по новому стилю) произошло шестое покушение на царя-освободителя Александра II. Спустя примерно час после нападения бомбистов император скончался. О том как недовольство "ширнармассами" подтолкнуло революционеров к цареубийству, рассказывает Константин Ранкс.

13 марта. В этот день, если считать по новому стилю, в 1881 году примерно в половине третьего пополудни от взрыва ручной бомбы на набережной Екатерининского канала получил смертельное ранение император Александр II. Спустя примерно час он скончался в Зимнем дворце. Шестое покушение на жизнь императора, прозванного «Освободителем» достигло своей цели.

Для поколений школяров, изучающих отечественную историю, да и просто неравнодушных к ней людей совершенно непонятно — почему никто не пытался убить Николая Павловича, которого считали натуральным деспотом, придумав ему кличку «Палкин», а буквально открыли охоту за его сыном, который с момента своего вступления на престол начал проводить долгожданные реформы и наконец то покончил с крепостным правом.

Мало того — убийство царя произошло буквально за несколько часов до одобрения государем так называемого конституционного проекта Лорис-Меликова, который, хотя и не предполагал переход к конституционной монархии, но все же вводил в практику новые совещательные органы и органы местного самоуправления. Казалось бы — зачем, ведь после смерти Александра II началась вполне закономерная полоса реакции.

Интересующиеся могут найти обширную литературу по этой теме. К сожалению, очень часто эти материалы в популярном изложении грешат обобщениями — появляются некие усредненные фигуры «народовольца» и «русского интеллигента», а так же абстрактная и мрачная «власть». Однако в реальности в каждой группе были разные люди, и те или иные реформы по разному ими воспринимались. Что было важным для одних — не слишком актуальным для других.

Например так называемое «освобождение крестьян» подавляющее большинство крестьян воспринимало как натуральное ограбление — их «освобождали» без земли, точнее землю они должны были выкупать у помещика. А в городах говорили об обретении крестьянами личной свободы, и о том, как это важно — чувствовать себя свободным человеком.

История того времени полна удивительных идеологических кульбитов. В частности, после того как правительство Александра II в 1861 году повысило плату за обучение в университетах, многие студенты из беднейших семей оказались отрезанными от перспективы получения высшего образования. Важнейший социальный лифт был заблокирован. Тут и подоспел пламенный политэмигрант Герцен, который из далекого Лондона обратился к российской молодёжи, предлагая ей «идти в народ», просвещать его и помогать ему.

Правда, очень скоро выяснилось, что народ не принимает идей атеизма, и социалистические идеи можно пропагандировать только в контексте Евангелия. А о свержении самодержавия опасно было и заикаться — крестьяне сами вязали пропагандистов и сдавали властям. Отсюда появилось разочарование в народе, и появление идеи о том, что революционная борьба — дело избранных, в отличие от «ширнармасс» понимающих суть событий и движения вещей. Отсюда и идеология террора — для начала индивидуального. Ну а там и до массового было рукой подать.

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