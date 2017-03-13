В РФ качество бензина будут проверять прямо на заправках

До конца года в России могут появиться экспресс-анализаторы качества бензина, которые позволят выявлять не соответствующие стандарту партии топлива на месте, без отправки в лабораторию. Методику проверки разработал Росстандарт.

Как пишет 13 марта «Коммерсант», экспресс-анализатор, который позволит получать данные о качестве бензина на месте, разработал подведомственный Росстандарту институт ВНИИР. Прибор сможет вне лаборатории за несколько минут с точностью до 95% определить октановое и цетановое числа топлива, а также массовую долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца.

Как пояснили изданию в Росстандарте, с внедрением новой методики отпадет необходимость направлять каждую подозрительную партию топлива на анализ в лабораторию. Следовательно, экспресс-анализ позволит сэкономить средства, поскольку лабораторный анализ требует существенных затрат — 15–25 тыс. руб. за каждый образец в зависимости от региона, уточняет газета.

По новой методике, в лабораторию будут направляться только те образцы, которые не пройдут экспресс-анализ непосредственно на АЗС или нефтебазе. Это приведет, рассказали в Росстандарте, к снижению расходов на анализ в шесть-восемь раз, сокращению сроков проверки и снижению административного давления на добросовестный бизнес.

В тестовом режиме экспресс-анализаторы начнут применять уже в апреле 2017 года в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах, а полноценное внедрение новой методики ожидается до конца года. Для этого еще нужно внести необходимые изменения в нормативные акты. По данным газеты, стоимость прибора на сегодняшний день составляет 300 тыс. руб.

В апреле 2015 года на проблему некачественного бензина обратил внимание президент Владимир Путин. Он заявил тогда, что поручит Генпрокуратуре при поддержке других ведомств предложить методы решения проблемы. «Это же хищение на самом деле. Это ведет не просто к проблемам, связанным с тем, что двигатели у автолюбителей летят чаще, чем положено, ремонтировать их надо чаще, чем положено, и так далее. Но это же просто обман потребителя», — заявил Путин на совещании с членами правительства.

Тогда же проверкой качества бензина по всей стране занялась Генпрокуратура.