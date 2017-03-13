Аналитики компании «Ленстройтрест» выяснили, о чем думают покупатели квартир

Сегодня абсолютно все покупатели, вне зависимости от уровня доходов, социального статуса и рода деятельности, испытывают на себе давление экономической ситуации. Эти специфические обстоятельства влияют на принципы выбора объектов недвижимости и принятие решение о покупке.

Аналитики компании «Ленстройтрест» выделяют несколько текущих поведенческих трендов клиентов:

потребители более тщательно подходят к выбору компании-застройщика;

активно инвестируют свободные деньги в недвижимость из-за растущих цен;

более богатые покупатели менее подвержены ажиотажу, принимают решение более спокойно;

выше интерес к менее долгосрочным проектам.

– Рост разнообразия предложения на рынке подталкивает потребителя ко всё более осознанной и взвешенной оценке и выбору предложений. Растёт запрос на «продуманность». Даже тот, кто совершает покупку, основываясь больше на эмоциональных факторах («понравилось, сам не знаю почему»), откликается на «продуманность», так как она предоставляет аргументы для рационального подкрепления выбора, – комментирует член Совета директоров «Ленстройтреста» Дмитрий Карпушин.

При этом, подчеркивает эксперт, чем богаче аудитория, тем её выбор рациональнее. Вероятно, это связано с более высокой финансовой культурой людей, сумевших скопить капитал.

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