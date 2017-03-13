СМИ: Центр стратегических разработок Кудрина предложил Кремлю судебную реформу

В администрации президента России на прошлой неделе прошло совещание, на котором обсуждались предложения по судебной реформе, подготовленные Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. Об этом сообщили федеральный чиновник и несколько людей в судейском сообществе, пишет газета «Ведомости».

Как рассказал собеседник издания, окончательных решений по данному вопросу принято не было. По его словам, обсуждение было промежуточным.

ЦСР в своем проекте предложил улучшить качество судейских кадров, преодолеть ограничения независимости судей и рационализировать судебный процесс, чтобы снизить нагрузку на судей. Центр стратегических разработок для этого предложил изменить формат подготовки и назначения судебных кадров.

Проект предполагает упростить систему «перемещение судей по вертикали». При первом назначении судьи рассматривать его кандидатуру будет кадровая комиссия при президенте, а его перемещение на другие позиции предлагается утверждать председателю Верховного суда и по заключению квалификационной коллегии судей. Кроме того, реформа предполагает заменить сотрудников правоохранительных органов в президентской комиссии на представителей администрации Кремля и общественности.

Судебная реформа может коснуться и районных судов. ЦСР предложил ввести выборы их председателей и ограничить срок пребывания в должности до трех лет. Реформа предполагает также сократить их полномочия, а именно «лишить права вносить представления о привлечении судей к дисциплинарной ответственности» и распределять премии и автоматизировать распределение дел между судьями.

Руководитель направления «Институты и общество» в ЦСР Мария Шклярук отметила, что проект судебной реформы находится в высокой стадии готовности, и Центр стратегических разработок обсуждает «ее с заинтересованными ведомствами и экспертным сообществом».

В июне 2016 года Госдума приняла закон о сокращении количества присяжных в областных и краевых судах и в верховных судах республик с 12 до восьми человек. Как рассказал председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев, для проведения данной реформы необходимо 3,8 млрд руб.