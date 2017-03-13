Петербуржец сбежал от подруги, продав её машину

Петербурженка дала покататься на своей Toyota сожителю, однако к вечеру осталась не только без машины, но и без украшений и двух айфонов. Машину мужчина за день успел продать.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 12 марта 22-летняя неработающая девушка попросила полицейских найти её черную Toyota Camry: она накануне на день одолжила машину своему сожителю. 26-летний мужчина, с которым хозяйка авто знакома больше шести лет и два месяца живет в одной квартире на Гжатской улице, обещал вернуться к вечеру, но пропал вместе с иномаркой. По данным спутниковой охранной сигнализации местонахождение Toyota Camry удалось установить: она была припаркована в подземном паркинге у дома 2 по Пулковской улице. Оказалось, что машина уже сменила собственника: мужчина продал её 11 марта.

Спустя несколько часов выяснилось, что сожитель оставил подругу не только без средства передвижения. Девушка добавила, что из квартиры пропал второй комплект ключей от машины, два кольца из белого золота с бриллиантами, две пары сережек из белого золота с бриллиантами, ноутбук и два iPhone 5s. Общий ущерб потерпевшая оценила в 1 875 000 рублей.

Проводится проверка.