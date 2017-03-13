Еще
11:53 13.03.2017
Пришлите свою новость!
11:52
На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»
11:46
За месяц в жилинспекцию Петербурга поступило 2750 обращений граждан
11:42
Минфин выработает новые критерии налогового резидентства России
11:35
Петербургские экс-приставы за попытку нажиться на должнике осуждены условно
11:29
РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью
11:20
Поход в кафе закончился для капитана ЗВО реанимацией
11:17
Украинские радикалы залили монтажной пеной банкоматы "дочек" российских банков
11:08
РФ объявила внезапную проверку на своих базах в Армении и Абхазии
10:57
В Батуми восстанавливают инфраструктуру после субботних беспорядков
10:51
В РФ решили замедлять доступ к сайтам, нарушающим законы
10:49
История одного цареубийства
10:45
В РФ качество бензина будут проверять прямо на заправках
10:39
Салон МТС в Шлиссельбурге обокрали за 10 минут
10:33
СМИ: Центр стратегических разработок Кудрина предложил Кремлю судебную реформу
10:27
Финский шенген можно успеть сделать до апреля
10:21
Петербуржец сбежал от подруги, продав её машину
10:15
Задержанных наркоконтрабандистов вдохновлял бывалый житель Ленобласти
10:09
Южная Корея заявила о готовности КНДР провести ядерное испытание
10:03
Приставы придумали, как заставить петербуржца заплатить за кражу виски
09:57
Турпоток из России в города Европы упал на 12,4%
09:49
«Кадиллак» на Индустриальном опрокинулся, задев фургон
09:41
Материнский капитал предложили заменить на детские пособия
09:33
СМИ: В Британии назначили министра по борьбе с "подрывной деятельностью"
09:25
У петербуржца нашли полкило наркотиков «в ассортименте»
09:17
Международная группа пыталась ввезти в Петербург 266 кг наркотика
09:09
Цена "Зелёной карты" останется прежней
09:01
Полмиллиона пропало из квартиры пенсионерки в Петербурге после визита "медсестры"
08:53
Амстердам отказался извиняться перед Турцией
08:45
Операторы связи попросили вывести их SMS из-под закона о коллекторах
08:37
Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в насилии над внучкой
08:29
Цена на нефть Brent опустилась ниже $51
08:21
Афганистан попросил Москву помочь в восстановлении экономики
08:13
Российский врач пожизненно дисквалифицирован из-за допингового скандала
08:05
Российских производителей заставят увеличить размер маркировок о сроках годности
01:12
Лучшие детские спектакли покажут на «Брянцевском фестивале»
00:12
Глава российской делегации на "Евровидении" объяснил выбор Самойловой
12/03
Число погибших при столкновении автобуса с толпой на Гаити возросло до 38
12/03
СМИ: мужчина с ножом ранил четырех человек в немецком Франкентале
12/03
Массовая авария собрала пробку на КАД
12/03
Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД
12/03
Фанаты «Зенита» пообещали сделать подарок РФС после игры с «Амкаром»
12/03
Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»
12/03
В Донецке скончался бывший лидер ДНР Владимир Макович
12/03
«Барселона» уступила «Депортиво» в матче чемпионата Испании
12/03
На Беринга загорелась машина: пожарные приехали «почти мгновенно»
12/03
Заседание Генассамблеи ООН в память о Чуркине состоится 21 марта
12/03
МЭР и Сбербанк приступят к созданию российского аналога Alibaba к маю
12/03
Власти Исландии снимают контроль над движением капитала в стране
12/03
На Урале пьяный смотритель забыл на "чертовом колесе" женщину с ребенком
12/03
Самолёт, летевший из Парижа в Петербург, приземлился в Таллине
12/03
Победитель чемпионата Англии по футболу назвал имя нового тренера
12/03
Авиакомпания «Россия» на сутки перенесет берлинский рейс из Петербурга
12/03
Виктор Ан выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по шорт-треку
12/03
Двухлетний ребенок погиб в Москве, выпав из окна
12/03
СКА обыграл «Динамо» в Москве и вышел вперед в серии
12/03
Погибший на вертолете в Турции бизнесмен опаздывал к судьбе из Сосново
12/03
Итальянскую группу Soviet Soviet депортировали из США
12/03
Более 30 человек погибли при наезде автобуса на толпу на Гаити
12/03
Telegram в тестовом режиме запустил функцию звонков
12/03
Роскомнадзор предложил регионам создать план по профилактике суицида среди учащихся
12/03
«Спартак» обыграл «Анжи» и упрочил лидерство в чемпионате России
12/03
Минаков вступился за «давшего леща» дагестанскому бойцу Минеева
12/03
Один человек пострадал при пожаре в кафе в Москве
12/03
В Подмосковье задержали арендатора, убившего владелицу квартиры
12/03
Судья в США заблокировал новый миграционный указ в отношении семьи из Сирии
12/03
Чемпион СССР в составе «Зенита»: Давайте уж сразу отдадим чемпионство «Спартаку»
12/03
В Бобруйске, Бресте и Орше сотни людей вышли на «Марши нетунеядцев»
12/03
В Калининграде нашли тело пропавшей в декабре девушки
12/03
Иран представил новый танк собственной разработки
12/03
Тела погибших при крушении вертолета в Турции доставили в Петербург
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
13.03.2017 10:21

Петербуржец сбежал от подруги, продав её машину

Петербурженка дала покататься на своей Toyota сожителю, однако к вечеру осталась не только без машины, но и без украшений и двух айфонов. Машину мужчина за день успел продать.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 12 марта 22-летняя неработающая девушка попросила полицейских найти её черную Toyota Camry: она накануне на день одолжила машину своему сожителю. 26-летний мужчина, с которым хозяйка авто знакома больше шести лет и два месяца живет в одной квартире на Гжатской улице, обещал вернуться к вечеру, но пропал вместе с иномаркой. По данным спутниковой охранной сигнализации местонахождение Toyota Camry удалось установить: она была припаркована в подземном паркинге у дома 2 по Пулковской улице. Оказалось, что машина уже сменила собственника: мужчина продал её 11 марта.

Спустя несколько часов выяснилось, что сожитель оставил подругу не только без средства передвижения. Девушка добавила, что из квартиры пропал второй комплект ключей от машины, два кольца из белого золота с бриллиантами, две пары сережек из белого золота с бриллиантами, ноутбук и два iPhone 5s. Общий ущерб потерпевшая оценила в 1 875 000 рублей.

Проводится проверка.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00

Лайфхак: едем в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургские экс-приставы за попытку нажиться на должнике осуждены условно
Поход в кафе закончился для капитана ЗВО реанимацией
Украинские радикалы залили монтажной пеной банкоматы "дочек" российских банков
Петербуржец сбежал от подруги, продав её машину
Задержанных наркоконтрабандистов вдохновлял бывалый житель Ленобласти
У петербуржца нашли полкило наркотиков «в ассортименте»
Международная группа пыталась ввезти в Петербург 266 кг наркотика
Полмиллиона пропало из квартиры пенсионерки в Петербурге после визита "медсестры"
Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в насилии над внучкой
Число погибших при столкновении автобуса с толпой на Гаити возросло до 38
Куда не доехал вице-спикер ЗакСа Петербурга
Голос убитого подполковника слышит ФСБ
Малиновый статус зампреда ВЭБ
Зубья "Новых Крестов"
Подводный кабель протянули по воздуху
Девять раз стрелять и ждать, когда же умрет подполковник
Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов
Авторитеты ответят за обиду дамы с финским паспортом
Плохой, хороший, наградной
Шесть наградных пуль от майора
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

Покушение на Александра II на набережной Екатерининского канала (канал Грибоедова), 1 (13) марта 1881 г.

История одного цареубийства

Семён Дымов

В квартирном пожаре на Тухачевского спасли кота

Женева: девичий эскорт поблек на фоне машин

Итоги недели: Навальный плюс Медведев - новый русский сериал

Почему надо посмотреть матч "Зенита" с "Амкаром"

Новости компаний
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.