Южная Корея заявила о готовности КНДР провести ядерное испытание

Министерство объединения Южной Кореи заявило, что КНДР готова провести в любой момент новое ядерное испытание, сообщает «Ренхап».

Отмечается, что, согласно спутниковым изображениям, на северо-востоке страны выкопан туннель, который потенциально способен стать местом для проведения ядерного испытания.

Агентство ссылается на данные 38 North, американского сайта, специализирующегося на мониторинге происходящего в Северной Корее.

«Правительство считает, что Пхеньян способен провести ядерную провокацию в любое время, так как такой тест выполняется в соответствии с планом страны по разработке ядерного оружия», — сказал представитель южнокорейского ведомства.

Ранее партийная газета КНДР «Нодон синмун» сообщила, что Пхеньян намерен укреплять свою оборонную мощь, а также развивать средства самозащиты в соответствии с ядерным статусом страны.

Северная Корея провела два ядерных испытания в 2016 году. Также о ядерных запусках со стороны КНДР сообщалось в 2006, 2009 и 2013 годах.