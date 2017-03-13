Приставы придумали, как заставить петербуржца заплатить за кражу виски

Петербургские судебные приставы добились погашения штрафа от должника по уголовному делу.

Как сообщает 13 марта пресс-служба петербургского УФССП, мужчина был осужден за попытку вынести из гипермаркета бутылку виски и продукты. На него наложили штраф.

Однако платить петербуржец, похоже, не собирался, пока приставы не использовали особый метод воздействия – оказавшийся как нельзя более своевременным.

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