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13.03.2017 10:03

Приставы придумали, как заставить петербуржца заплатить за кражу виски

Петербургские судебные приставы добились погашения штрафа от должника по уголовному делу.

Как сообщает 13 марта пресс-служба петербургского УФССП, мужчина был осужден за попытку вынести из гипермаркета бутылку виски и продукты. На него наложили штраф.
Однако платить петербуржец, похоже, не собирался, пока приставы не использовали особый метод воздействия – оказавшийся как нельзя более своевременным.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».

 

 


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