Турпоток из России в города Европы упал на 12,4%

Турпоток из России в европейские города упал на 12,4% в 2016 году. Однако количество туристических ночевок в городах Европы продолжает расти, несмотря на снижение турпотока из России, Италии и Японии и слабый рост туристического трафика из Китая.

Компания European Cities Marketing (ECM) опубликовала свежее исследование, свидетельствующее о росте показателей городского туризма на 3,6% в 2016 году. Внутренний поток из стран ЕС вырос на 6%, а международный – на 2,3%, говорится в исследовании.

Список ТОП-10 городов, в которых туристы провели больше всего ночей, остался практически таким же, как и в позапрошлом году. В сравнении с прошлым годом в ТОП-10 произошло только одно изменение – Амстердам заменил Стокгольм на десятом месте.

Первое место в рейтинге занял Лондон. Туристы провели в британской столице больше всего ночей (56,8 млн), а рост этого показателя составил 7,3% в сравнении с 2015 годом. На втором месте Париж (-9,5%), на третьем – Берлин (2,7%). Далее в рейтинге следуют Рим (1,9%), Барселона (8,5%), Мадрид (6,4%), Прага (4,8%), Вена (3,9%), Мюнхен (-0,4%), Амстердам (6,6%).

Если рассматривать ночевки только иностранных туристов, то сам список городов в ТОП-10 остался практически таким же, зато поменялось их расположение в рейтинге. Любимыми городами иностранных (для Европы) туристов в 2016 году стали Лондон (рост количества ночевок на 1,3% по сравнению с предыдущим годом), Париж (-12,9%) и Рим (+2,5%). Далее располагаются Барселона (+7,5%), Прага (+3,8%), Берлин (+4,4%), Вена (3,4%), Амстердам (8,7%), Мадрид (9,4%), Будапешт (2,9%).

Ухудшение показателей Парижа отмечается в обеих рейтингах. Но, несмотря на такое падение (город потерял почти каждого седьмого туриста), Париж по-прежнему остается одним из главных туристических городов в Европе.

«Мы видим результаты еще одного исключительно успешного года для европейского городского туризма, несмотря на многие испытания, которые приходилось преодолевать, такие, как террористические атаки в Европе и, в частности, в Париже. Такие зарубежные рынки, как Китай или Япония, особенно чувствительны к предполагаемому риску, что привело к отрицательной динамике в 2016 году. Однако начиная с последнего квартала 2016 года городской туризм в Европе вернулся на круги своя: турпоток в Париж растет уверенно», – комментирует президент ЕСМ Игнаси де Делас.

Основные туристические «доноры» европейского городского туризма – США (11%), Германия (9%) и Великобритания (9%) – обеспечили практически 30% турпотока в европейские города. Китайский рынок, которые ранее был самым быстрорастущим поставщиком туристов в города ЕС, продолжил расти, но рост замедлился – плюс 2,2% в 2016 году. Показатели Италии (-4,3%), Японии (-11,8%) и России (-12,4%) продолжили снижаться. Эти страны обеспечили в совокупности всего 9% турпотока в города Европы.