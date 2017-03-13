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13.03.2017 09:33

СМИ: В Британии назначили министра по борьбе с "подрывной деятельностью"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра по борьбе с "подрывной деятельностью"; причиной этого стали опасения, что Россия может вмешаться в процесс выборов, сообщает газета Times.

Новую должность занял Бен Гаммер, задачей которого станет "защита неприкосновенности демократической жизни Великобритании".

По данным Times, Лондон обеспокоен тем, что "российские хакерские атаки, ложные новости и деньги могут дестабилизировать демократию" в стране.

Как пишет газета, "неприкосновенность следующих выборов" становится приоритетом национальной безопасности Великобритании. Ближайшие парламентские выборы состоятся в 2020 году. Кроме того, британцы каждый год избирают местные органы власти.

Ранее глава британского МИД Борис Джонсон признал, что доказательств вмешательства Москвы в демократические процессы на Западе нет. Однако, по словам дипломата, "Россия способна на это".

В начале января американские спецслужбы распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента США, но не представили никаких доказательств, сославшись на секретность. В Москве неоднократно отвергали подобные претензии, называя их голословными.

 

 

Источник: РИА Новости


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В 2016 году основными драйверами развития в корпоративном сегменте стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов Tele2, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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