У петербуржца нашли полкило наркотиков «в ассортименте»

Оперативники УКОНа 10 марта задержали 23-летнего мужчину, в машине и квартире которого нашли более 400 граммов трех видов наркотиков.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД около шести вечера у дома 5 по улице 4-я аллея Левашово-2 в поселке Левашово остановили машину «Фольксваген Гольф». За рулем иномарки был ее 23-летний владелец. В салоне автомобиля силовики обнаружили около трех граммов наркостимулятора. После этого полицейские направились в квартиру молодого человека, и там их ждал целый «букет» наркотических средств. В частности, было найдено и изъято: около 97 граммов все того же стимулятора, около 40 граммов синтетического наркотика и 270 граммов психотропа.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Молодой человек задержан пока в порядке статьи 91 (на двое суток) УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.