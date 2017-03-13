Полмиллиона пропало из квартиры пенсионерки в Петербурге после визита "медсестры"

Петербургская пенсионерка заявила о пропаже полмиллиона рублей после визита женщины, обещавшей оказать медицинские услуги.

Как стало известно «Фонтанке», 84-летняя петербурженка обратилась в полицию около одиннадцати утра 12 марта. Она сообщила, что днем ранее к ней в квартиру на проспекте Ветеранов пришла женщина, представилась Полиной и сообщила, что ее направили из собеса для оказания старушке необходимой медпомощи.

После ухода новой знакомой пенсионерка обнаружила пропажу накоплений – 500 тысяч рублей.

По заявлению ведется проверка.