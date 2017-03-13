Амстердам отказался извиняться перед Турцией

Нидерланды не будут приносить извинения Турции за дипломатический скандал, который произошел между странами. Об этом заявил голландский премьер-министр Марк Рютте, передает Agence France-Presse.

«Мы точно не будем извиняться. Они должны извиниться за то, что произошло вчера», — отметил Рютте.

В последние два дня напряженность в отношениях между Анкарой и Амстердамом значительно возросла. Все началось с того, что голландские власти не дали разрешения на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглы.

Чиновник планировал побывать в Роттердаме на митинге представителей турецкой диаспоры за изменение конституции Турции. Кстати, голландские власти запретили проводить этот митинг, тем самым первыми вступив в конфликт.

Анкара на это отреагировала крайне резко, а турецкой лидер назвал голландских дипломатов «фашистами». Позднее Нидерланды также не пропустили в Роттердам машину с министром по делам семьи и социальной политики Турции Фатмой Бетюль Сайян Кайей. Она была вынуждена вернуться в Германию, а в Амстердаме ее назвали «нежелательным иностранцем». Турция пригрозила Нидерландам ответными мерами.