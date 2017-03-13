Операторы связи попросили вывести их SMS из-под закона о коллекторах

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям предложила внести изменения в закон о коллекторах, чтобы разрешить операторам связи информировать своих клиентов о размере задолженности.

Об этом 13 марта пишет «Коммерсантъ».

С 1 января 2017 года, после того как вступил в действие закон о коллекторах, сообщения о задолженности на счете клиента оператора мобильной связи попали под запрет. В компаниях при этом отметили, что подобная информация позволяла клиентам вовремя принять меры и не уходить в большой минус.

Комиссия РСПП подготовила предложения по изменению закона о коллекторах, с которыми ознакомилась газета. Авторы поправок считают, что действие закона не должно распространяться на случаи, когда задолженность возникла перед оператором связи. При этом если оператор связи уже обратился к коллекторам или к кредитным организациям, то его действия подпадут под действие закона о коллекторах.

Предложения, как уточняет газета, будут обсуждаться на заседании комиссии РСПП уже сегодня. На заседание приглашены также представители Госдумы, Совета Федерации, Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора.

Эту инициативу поддержали в МТС, «ВымпелКоме» и «Ростелекоме», отмечает издание, в то время как представители «МегаФона» и Tele2 отказались от комментариев.

Согласно положениям закона о коллекторах, профессиональные взыскатели долгов не могут беспокоить должников телефонными звонками больше раза в сутки и чаще двух раз в неделю, а сами звонки запрещается осуществлять с 22:00 до 08:00. Личные встречи коллектора с должником не должны проходить чаще раза в неделю. Закон запрещает коллекторам скрывать номер телефона, с которого они звонят должнику, то же требование касается и адресов электронной почты. Документы и аудиозаписи, подтверждающие общение коллекторов с должниками, должны храниться три года. Кроме того, именно закон обязал коллекторские агентства вступать в государственный реестр.