Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в насилии над внучкой

63-летняя жительница Фрунзенского района заявила на соседа по коммунальной квартире, который, по её словам, совратил 17-летнюю внучку. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 13 марта пенсионерка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, которое накануне совершил ее 52-летний мужчина по коммунальной квартире на улице Турку. По словам женщины, около двух часов дня 12 марта злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее внучки-одиннадцатиклассницы.

Полицейские в этот же день задержали подозреваемого, безработного мужчину. По заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.