Афганистан попросил Москву помочь в восстановлении экономики
Афганистан предложил России вложиться в 124 объекта для поддержания национальной экономики.
Об этом пишет 13 марта газета "Известия" со ссылкой на афганское посольство.
"Многие объекты в Афганистане строились советскими специалистами и могут быть восстановлены Россией. Их более 100, если быть точным — 124. Назову некоторые из них. Тоннель "Саланг", хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод "Джангалак", а также электростанция в городе Пули-Хумри", — сказал изданию атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем.
Он отметил, что тему восстановления экономики Афганистана уже поднимали во время переговоров с российской стороной.
По его словам, 3 марта посол Афганистана в Москве Абдул Кочай встретился с замминистра энергетики РФ Юрием Сентюриным. Стороны обсуждали вопросы восстановления инфраструктурных объектов. В ходе встречи Сентюрин назвал около 30 российских фирм, которые уже сейчас готовы к инвестициям, подчеркнул собеседник издания.
Мохаммад Касем добавил, что президент Афганистана Ашраф Гани поддерживает усиление российского экономического присутствия, для этих целей создали специальный экономический совет.
Источник: РИА Новости
Справка:
В Афганистане идет гражданская война. С 1996 по 2001 году у власти в стране находились представители движения «Талибан» (запрещено в России). Свержению их режима способствовали США, которые проводили в стране военную операцию после терактов 11 сентября 2001 года. С тех пор талибы противостоят афганским властям.
Они особенно активизировались после того, как большая часть военнослужащих контингента НАТО, находившихся в стране, к декабрю 2014-го покинули территорию государства. В настоящее время талибы контролируют отдельные районы Афганистана.