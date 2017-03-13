Российский врач пожизненно дисквалифицирован из-за допингового скандала

Еще
11:52 13.03.2017
Пришлите свою новость!
11:52
На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»
11:46
За месяц в жилинспекцию Петербурга поступило 2750 обращений граждан
11:42
Минфин выработает новые критерии налогового резидентства России
11:35
Петербургские экс-приставы за попытку нажиться на должнике осуждены условно
11:29
РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью
11:20
Поход в кафе закончился для капитана ЗВО реанимацией
11:17
Украинские радикалы залили монтажной пеной банкоматы "дочек" российских банков
11:08
РФ объявила внезапную проверку на своих базах в Армении и Абхазии
10:57
В Батуми восстанавливают инфраструктуру после субботних беспорядков
10:51
В РФ решили замедлять доступ к сайтам, нарушающим законы
10:49
История одного цареубийства
10:45
В РФ качество бензина будут проверять прямо на заправках
10:39
Салон МТС в Шлиссельбурге обокрали за 10 минут
10:33
СМИ: Центр стратегических разработок Кудрина предложил Кремлю судебную реформу
10:27
Финский шенген можно успеть сделать до апреля
10:21
Петербуржец сбежал от подруги, продав её машину
10:15
Задержанных наркоконтрабандистов вдохновлял бывалый житель Ленобласти
10:09
Южная Корея заявила о готовности КНДР провести ядерное испытание
10:03
Приставы придумали, как заставить петербуржца заплатить за кражу виски
09:57
Турпоток из России в города Европы упал на 12,4%
09:49
«Кадиллак» на Индустриальном опрокинулся, задев фургон
09:41
Материнский капитал предложили заменить на детские пособия
09:33
СМИ: В Британии назначили министра по борьбе с "подрывной деятельностью"
09:25
У петербуржца нашли полкило наркотиков «в ассортименте»
09:17
Международная группа пыталась ввезти в Петербург 266 кг наркотика
09:09
Цена "Зелёной карты" останется прежней
09:01
Полмиллиона пропало из квартиры пенсионерки в Петербурге после визита "медсестры"
08:53
Амстердам отказался извиняться перед Турцией
08:45
Операторы связи попросили вывести их SMS из-под закона о коллекторах
08:37
Петербурженка обвинила соседа по коммуналке в насилии над внучкой
08:29
Цена на нефть Brent опустилась ниже $51
08:21
Афганистан попросил Москву помочь в восстановлении экономики
08:13
Российский врач пожизненно дисквалифицирован из-за допингового скандала
08:05
Российских производителей заставят увеличить размер маркировок о сроках годности
01:12
Лучшие детские спектакли покажут на «Брянцевском фестивале»
00:12
Глава российской делегации на "Евровидении" объяснил выбор Самойловой
12/03
Число погибших при столкновении автобуса с толпой на Гаити возросло до 38
12/03
СМИ: мужчина с ножом ранил четырех человек в немецком Франкентале
12/03
Массовая авария собрала пробку на КАД
12/03
Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД
12/03
Фанаты «Зенита» пообещали сделать подарок РФС после игры с «Амкаром»
12/03
Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»
12/03
В Донецке скончался бывший лидер ДНР Владимир Макович
12/03
«Барселона» уступила «Депортиво» в матче чемпионата Испании
12/03
На Беринга загорелась машина: пожарные приехали «почти мгновенно»
12/03
Заседание Генассамблеи ООН в память о Чуркине состоится 21 марта
12/03
МЭР и Сбербанк приступят к созданию российского аналога Alibaba к маю
12/03
Власти Исландии снимают контроль над движением капитала в стране
12/03
На Урале пьяный смотритель забыл на "чертовом колесе" женщину с ребенком
12/03
Самолёт, летевший из Парижа в Петербург, приземлился в Таллине
12/03
Победитель чемпионата Англии по футболу назвал имя нового тренера
12/03
Авиакомпания «Россия» на сутки перенесет берлинский рейс из Петербурга
12/03
Виктор Ан выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по шорт-треку
12/03
Двухлетний ребенок погиб в Москве, выпав из окна
12/03
СКА обыграл «Динамо» в Москве и вышел вперед в серии
12/03
Погибший на вертолете в Турции бизнесмен опаздывал к судьбе из Сосново
12/03
Итальянскую группу Soviet Soviet депортировали из США
12/03
Более 30 человек погибли при наезде автобуса на толпу на Гаити
12/03
Telegram в тестовом режиме запустил функцию звонков
12/03
Роскомнадзор предложил регионам создать план по профилактике суицида среди учащихся
12/03
«Спартак» обыграл «Анжи» и упрочил лидерство в чемпионате России
12/03
Минаков вступился за «давшего леща» дагестанскому бойцу Минеева
12/03
Один человек пострадал при пожаре в кафе в Москве
12/03
В Подмосковье задержали арендатора, убившего владелицу квартиры
12/03
Судья в США заблокировал новый миграционный указ в отношении семьи из Сирии
12/03
Чемпион СССР в составе «Зенита»: Давайте уж сразу отдадим чемпионство «Спартаку»
12/03
В Бобруйске, Бресте и Орше сотни людей вышли на «Марши нетунеядцев»
12/03
В Калининграде нашли тело пропавшей в декабре девушки
12/03
Иран представил новый танк собственной разработки
12/03
Тела погибших при крушении вертолета в Турции доставили в Петербург
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
13.03.2017 08:13

Российский врач пожизненно дисквалифицирован из-за допингового скандала

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно дисквалифицировал бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова. Соответствующее решение было вынесено 10 марта, оно уже вступило в силу, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Португалов признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода».

Специалист международного уровня по антидопинговой работе Сергей Португалов фигурирует в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В одной из картин демонстрировалась его переписка с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегуньей Юлией Степановой, где он давал ей советы по поводу приема запрещенных препаратов.

Фильмы привели к расследованию WADA. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

 

 

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27

МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону

В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50

Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ

У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23

31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ

Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
РФС оштрафует "Зенит" за пропуск Луческу флеш-интервью
Российский врач пожизненно дисквалифицирован из-за допингового скандала
Фанаты «Зенита» пообещали сделать подарок РФС после игры с «Амкаром»
«Барселона» уступила «Депортиво» в матче чемпионата Испании
Победитель чемпионата Англии по футболу назвал имя нового тренера
Виктор Ан выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по шорт-треку
СКА обыграл «Динамо» в Москве и вышел вперед в серии
«Спартак» обыграл «Анжи» и упрочил лидерство в чемпионате России
Минаков вступился за «давшего леща» дагестанскому бойцу Минеева
Чемпион СССР в составе «Зенита»: Давайте уж сразу отдадим чемпионство «Спартаку»
Господь Бог, поражение "Зенита" и телевизионные прибамбасы
Почему надо посмотреть матч "Зенита" с "Амкаром"
Андрей Билейчук: Скамейка «Зенита» была коротка, как июньская ночь
Как Петербург готов к Кубку конфедераций
Во всем виноват «Витязь»
Маурисио: ЦСКА знал, что мы будем делать
Один удар в створ
Все, что надо знать о матче ЦСКА - «Зенит»
Первое испытание для Знарка
Главный судья матча в Архангельске: Такого не было ни в одном виде спорта
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

Покушение на Александра II на набережной Екатерининского канала (канал Грибоедова), 1 (13) марта 1881 г.

История одного цареубийства

Семён Дымов

В квартирном пожаре на Тухачевского спасли кота

Женева: девичий эскорт поблек на фоне машин

Итоги недели: Навальный плюс Медведев - новый русский сериал

Почему надо посмотреть матч "Зенита" с "Амкаром"

Новости компаний
Фото: пресс-служба ПАО «МРСК Северо-Запада»
13.02.2017 11:27
МРСК Северо-Запада обеспечивает надежное электроснабжение Всероссийских соревнований по биатлону
В дни проведения в Псковской области Всероссийских соревнований по биатлону среди молодёжи и юниоров с 11 по 14 февраля специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
У клиентов банка «Санкт-Петербург» появилась возможность посетить матчи Континентальной Хоккейной Лиги, не платя за билеты. Для этого достаточно просто принять участие в новой акции «На хоккей по карте»
key.ru
01.09.2016 10:23
31 августа завершился велопробег СПб-Мурманск, проходивший при поддержке КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила ключевым партнером велопробега Санкт-Петербург — Мурманск, приуроченного к 100-летию со дня начала движения по Мурманской железной дороге (организатор — клуб ВелоПитер)
#Keystat
18.08.2016 10:22
«КЕЙ» и ФК «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat
16 августа сеть супермаркетов цифровой техники «КЕЙ» и футбольный клуб «Зенит» подвели итоги совместного конкурса #Keystat, который был посвященный футбольной статистике.
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область»
23.06.2016 16:04
ГК «КВС» - партнер волейбольного клуба «Динамо – Ленинградская область»
ГК «КВС» и Ассоциация «Волейбольный клуб Динамо – Ленинградская область» приняли решение о продолжении взаимодействия в развитии волейбола как вида спорта и оказанию поддержки волейбольному движению в регионе
Цифровой ритейлер КЕЙ
22.06.2016 09:00
«Ночь Фитнеса-2016» пройдет при поддержке КЕЙ
Цифровой ритейлер КЕЙ выступит партнером сети фитнес-клубов Fitness House во время проведения «Ночи Фитнеса-2016» — легендарной ночи низких цен с 24-25 июня 2016 года
«Главстрой-СПб»
15.06.2016 13:26
«Главстрой-СПб» выступит соорганизатором велопробега «Белые ночи»
Компания «Главстрой-СПб», выступит партнером и соорганизатором городского велопробега «Белые ночи». В этом году традиционную программу дополнят массовые спортивные мероприятия на территорияхжилого комплекса «Северная долина» и нового жилого района «Юнтолово»
SPORT ZONE
25.05.2016 10:21
В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone
Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE
Tele2
13.05.2016 16:18
Tele2 подготовила сеть к чемпионату мира по хоккею
Сеть Tele2 полностью готова к повышенным нагрузкам в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Техническая служба оператора провела расширение емкости каналов связи в районах проведения массовых мероприятий, в том числе в СК «Юбилейный»
КЕЙ
26.04.2016 09:00
КЕЙ расширяет линейку спортивных гаджетов
В 2014 году ассортимент сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ пополнился новой товарной группой – спортивными гаджетами. За 1,5 года продаж «умные» браслеты или фитнес-трекеры перешли из категории новинок рынка в категорию востребованных покупателями товаров
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.