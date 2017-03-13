Российский врач пожизненно дисквалифицирован из-за допингового скандала

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне пожизненно дисквалифицировал бывшего заместителя директора Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта (ВНИИФК) Сергея Португалова. Соответствующее решение было вынесено 10 марта, оно уже вступило в силу, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Португалов признан виновным в нарушении нескольких статей антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF): «Обладание запрещенной субстанцией или методом», «Распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или метода», «Назначение или попытка назначения запрещенной субстанции или метода».

Специалист международного уровня по антидопинговой работе Сергей Португалов фигурирует в фильмах немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В одной из картин демонстрировалась его переписка с информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) бегуньей Юлией Степановой, где он давал ей советы по поводу приема запрещенных препаратов.

Фильмы привели к расследованию WADA. По его итогам всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, отстранили от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.