Российских производителей заставят увеличить размер маркировок о сроках годности

Производителей продуктов законодательно заставят увеличить размер маркировок о сроках годности и составе на этикетках. С таким предложением к заместителю председателя правительства РФ Игорю Шувалову обратился сенатор Вадим Тюльпанов.

По мнению сенатора, необходимо законодательно установить, что информация о сроках годности, составе и прочих сведениях, которые производители обязаны размещать на маркировке пищевой продукции, должна занимать не менее 30% от площади большей стороны потребительской упаковки продукта. Соответствующие дополнения Вадим Тюльпанов предлагает внести в Технический регламент Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также в федеральный закон «О защите прав потребителей».

Действующие редакции этих правовых актов обязывают изготовителей товаров указывать на этикетках информацию, которая обеспечивает возможность правильного выбора продукции, в том числе – срок годности и состав пищевых товаров. Однако форма публикации этих данных законом не оговаривается.

По мнению бывшего спикера петербургского ЗакСа, недобросовестные производители, пользуясь этим пробелом, искусственно создают препятствия для ознакомления потребителя с необходимой информацией – размещают данные на упаковке в малодоступных для чтения местах, используют мелкий шрифт или печать низкой яркости.

«Малозаметная маркировка на практике вводит в заблуждение потребителей, приводит к росту поступления в розничную продажу просроченных товаров, а также продуктов, состав которых может принести тяжкий вред здоровью граждан. Особую опасность несут просроченные или аллергенные продукты из ассортимента детского питания», – подчеркивает Вадим Тюльпанов в письме.

Необходимые поправки в ФЗ «О защите прав потребителей» сенатор намерен разработать и внести на рассмотрение Госдумы в рамках весенней сессии.