Глава российской делегации на "Евровидении" объяснил выбор Самойловой

Юлия Самойлова, которая представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2017", — "самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка", рассказал глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта.

Ранее стало известно, что Первый канал завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в музыкальном конкурсе "Евровидение-2017" и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви Flame Is Burning "произвело наиболее сильное впечатление", сообщили на телеканале.

"Юля — самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство", — сказал Аксюта, слова которого приводит пресс-служба Первого канала.