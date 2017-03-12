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12.03.2017 23:49
2 Комментариев

Господь Бог, поражение "Зенита" и телевизионные прибамбасы

Матч "Зенита" будет обслуживать судейская бригада во главе с Евгением Турбиным - эта новость удивила любителей футбола в понедельник, 6 марта. Потому что Турбин не работал на матчах "Зенита" с августа 2013 года. Теперь, уже после игры, может показаться, что это не случайность.
Господь Бог, поражение "Зенита" и телевизионные прибамбасы
Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Та игра трехлетней давности запомнилась дикой ошибкой молодого арбитра: Турбин родился в 1979 году, в премьер-лиге дебютировал в 30 лет, в 2009-м, в матче "Химки"-"Томь". В игре 4 тура сезона 2013-2014 Турбин на 27 минуте показал вторую желтую карточку Халку, перепутав его с Романом Широковым. "Зенит" в итоге тот матч выиграл, но неприятный осадок остался, и неназначение Турбина на матчи "Зенита" на протяжении трех с лишним лет не выглядело совпадением. Он вообще премьер-лигу не судил два года и девять месяцев.

Было ли совпадением появление Турбина на стадионе "Звезда" на финише чемпионата 2016-2017 – мы не знаем. Но в итоге в памяти, уже после того, как эмоции схлынули, остается два момента.

На 7-ой минуте бригада Турбина не засчитывает гол после штрафного Олега Шатова. При этом арбитр не назначает свободный удар, то есть офсайд у Нету не фиксируется в этом эпизоде. Это важно, потому что в целом положение вне игры не могло повлиять на решение о засчитывании гола: Нету касался мяча уже после того, как тот полностью пересек линию ворот. Смелые духом пошутили про инстинкт защитника, выносящего мяч из ворот, но в итоге оказалось не до смеха.

Второй момент: неназначенный пенальти на Дзюбе на 67 минуте. В том эпизоде Турбин тоже повел себя странно. В динамике момента он показал рукой Дзюбе, мол, вставай, то есть не увидел нарушения правил со стороны защитника "Амкара" Фегора Огуде (в таком случае должен назначаться пенальти), не посчитал падение Дзюбы симуляцией (в таком случае нападающий "Зенита" должен был бы получить желтую карточку за неспортивное поведение), и не увидел фола в атаке со стороны игрока "Зенита" (в таком случае – свисток и штрафной). То есть в сухом остатке можно сказать, что судья Турбин вообще ничего не увидел, а находился он предельно близко к эпизоду. Так же, как и в случае с отмененным голом Шатова.

Горячие головы обсуждают и пенальти на Шатове на 13 минуте, но тут, судя по всему, Турбин принял верное решение. Защитник "Амкара" Брайан Идову правила в том эпизоде не нарушал. Так же в своем праве был Турбин, когда отменял гол Дзюбы на 22-ой минуте: арбитр может остановить игру, если мяч был введен в игру не с того места. Просто конкретно в том эпизоде вся бригада судей сыграла неряшливо.

Руководитель департамента судей Андрей Будогосский, который в очередной раз возглавил профильное подразделение РФС 31 октября 2016 года, сразу после игры заявил: Турбин на ход игры не влиял.

Источники "Фонтанки" называют отношения между Будогосским и Турбиным весьма близкими и используют для описания близости пару "учитель-ученик". Дословная цитата из "учителя": "Тысячу раз говорил о том, что телевизионные прибамбасы, когда надо куда-то бегать и смотреть, когда кто-то из будки станет показывать судье, не решают проблему. Говорил и буду говорить, что самое первостепенное, что мы должны установить у себя – это система, аналогичная GLT (речь идет о системе автоматического определения гола, goal-line technology). Возникла ситуация – действительно сложная. И ответ на вопрос, был ли гол, может дать только Господь Бог".

Нам кажется даже в какой-то степени трогательным, что в непростой ситуации руководитель судейского департамента не забывает о божественной природе истины.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"

 


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комментарии пользователей (2)
PG
13 марта 2017 г. 00:43
Поле кривое...судья бисексуал...игроки не хотят играть, пока всем не купят бентли, как у кокорина... Кого еще этот маразм интересует?
alex-un
12 марта 2017 г. 23:57
Когда ныне покойного Юрия Андреевича Морозова, тренировавшего "Зенит", на пресс-конференции после матча, который его команда выиграла, попросили дать оценку судейства, то он ответил: "Судей самих надо судить". Мудрые слова великого тренера.
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