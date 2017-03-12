Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД

Старый шпиль здания министерства иностранных дел распилили на сувениры, рассказала в интервью НСН официальный представитель МИД Мария Захарова.

В здании министерства иностранных дел идет замена шпиля. По слова Захаровой, металл оказался совершенно непригоден для использования из-за коррозии.

«Так что сделали 900 сувениров, каждый из которых аутентичен, имеет свою форму. Получилась ограниченная уникальная серия», — заметила Захарова.

Официальный представитель МИД также отметила, что новый шпиль уже готов, осталась только облицовка. «Будет все возвращено в полном объеме», — заключила Захарова.

Замена исторического шпиля здания МИД России началась 26 сентября. Работы по возведению нового шпиля планируют завершить к концу 2017 года.