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12.03.2017 22:50

Фанаты «Зенита» пообещали сделать подарок РФС после игры с «Амкаром»

Болельщики «Зенита» предложили РФС подарок, который поможет в дальнейшем избежать ошибок подобных тем, что произошли в игре с «Амкаром» 12 марта. Фанаты намерены отправить судейскому корпусу телевизор высокой четкости.

«Проанализировав спорные моменты матча «Амкар» – «Зенит», руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский, вынес вердикт – судейство главного арбитра Турбина не сказалось на результате встречи. Причиной таких выводов может стать только одно – отсутствие современной техники в департаменте судейства. Мы заинтересованы в развитии нашего футбола в целом и судейства в частности, поэтому мы намерены отправить в департамент судейства телевизор высокой четкости, чтобы руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод», – говорится на объединенном сайте болельщиков «Зенита» «Ландскрона».

Напомним, встреча в Перми завершилась со счетом 1:0 в пользу «Амкара». Единственный засчитанный гол был забит на 33-й минуте полузащитником Гиголаевым. При этом чуть ранее, на 7-й минуте, после удара Шатова мяч также оказался в воротах, но так как его партнер по команде защитник Нету при попытке добить случайно выбил мяч в поле, главный судья Евгений Турбин момент не разглядел и позволил командам играть дальше. Был также ряд других спорных решений арбитра, вынесенных в пользу «Амкара».


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