Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»

Представительницей России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» выбрана Юлия Самойлова. Об этом 12 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

Юлия Самойлова будет исполнять на конкурсе песню Flame Is Burning.

Напомним, что ранее в качестве кандидатов называли певцов Александра Панайотова и Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова.

Юлия Самойлова стала известна после того, как прошла в финал третьего сезона проекта «Фактор А» Аллы Пугачевой в 2013 году.

Напомним, что «Евровидение-2017» будет проходить в Киеве. Полуфиналы намечены на 9 и 11 мая, финал пройдет 13 мая. Страной-организатором конкурса 2017 года Украины стала после победы певицы Джамалы в Стокгольме. Исполнительница в 2016 году победила с песней «1944».