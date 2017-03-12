Еще
02:00 13.03.2017
Пришлите свою новость!
01:12
Лучшие детские спектакли покажут на «Брянцевском фестивале»
00:12
Глава российской делегации на "Евровидении" объяснил выбор Самойловой
12/03
Число погибших при столкновении автобуса с толпой на Гаити возросло до 38
12/03
СМИ: мужчина с ножом ранил четырех человек в немецком Франкентале
12/03
Массовая авария собрала пробку на КАД
12/03
Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД
12/03
Фанаты «Зенита» пообещали сделать подарок РФС после игры с «Амкаром»
12/03
Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»
12/03
В Донецке скончался бывший лидер ДНР Владимир Макович
12/03
«Барселона» уступила «Депортиво» в матче чемпионата Испании
12/03
На Беринга загорелась машина: пожарные приехали «почти мгновенно»
12/03
Заседание Генассамблеи ООН в память о Чуркине состоится 21 марта
12/03
МЭР и Сбербанк приступят к созданию российского аналога Alibaba к маю
12/03
Власти Исландии снимают контроль над движением капитала в стране
12/03
На Урале пьяный смотритель забыл на "чертовом колесе" женщину с ребенком
12/03
Самолёт, летевший из Парижа в Петербург, приземлился в Таллине
12/03
Победитель чемпионата Англии по футболу назвал имя нового тренера
12/03
Авиакомпания «Россия» на сутки перенесет берлинский рейс из Петербурга
12/03
Виктор Ан выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по шорт-треку
12/03
Двухлетний ребенок погиб в Москве, выпав из окна
12/03
СКА обыграл «Динамо» в Москве и вышел вперед в серии
12/03
Погибший на вертолете в Турции бизнесмен опаздывал к судьбе из Сосново
12/03
Итальянскую группу Soviet Soviet депортировали из США
12/03
Более 30 человек погибли при наезде автобуса на толпу на Гаити
12/03
Telegram в тестовом режиме запустил функцию звонков
12/03
Роскомнадзор предложил регионам создать план по профилактике суицида среди учащихся
12/03
«Спартак» обыграл «Анжи» и упрочил лидерство в чемпионате России
12/03
Минаков вступился за «давшего леща» дагестанскому бойцу Минеева
12/03
Один человек пострадал при пожаре в кафе в Москве
12/03
В Подмосковье задержали арендатора, убившего владелицу квартиры
12/03
Судья в США заблокировал новый миграционный указ в отношении семьи из Сирии
12/03
Чемпион СССР в составе «Зенита»: Давайте уж сразу отдадим чемпионство «Спартаку»
12/03
В Бобруйске, Бресте и Орше сотни людей вышли на «Марши нетунеядцев»
12/03
В Калининграде нашли тело пропавшей в декабре девушки
12/03
Иран представил новый танк собственной разработки
12/03
Тела погибших при крушении вертолета в Турции доставили в Петербург
12/03
Во Франции глава МИД Турции назвал Нидерланды столицей фашизма
12/03
В Ленобласти мокрый снег и от ночных минус шести до дневных плюс восьми
12/03
Петербург окутан туманом
12/03
В России могут ввести новый принцип получения гражданства
12/03
Борис Джонсон: У нас нет доказательств причастности России к кибератакам
12/03
Австрийцы выиграли сингл-микст на этапе КМ по биатлону, россияне — 14-е
12/03
После нападения на сотрудников ДПС в Дагестане возбудили дело
12/03
В Москве задержан таксист по подозрению в нападении с ножом на пассажира
12/03
В Тольятти горит «КуйбышевАзот». Прибыл пожарный поезд
12/03
В Саудовской Аравии задумались о депортации пяти миллионов мигрантов
12/03
Самая полная в мире женщина смогла станцевать после операции
12/03
В Мурманской области 13 автомобилей столкнулись из-за «нулевой видимости»
12/03
Отстраненная президент Южной Кореи покинула дворец
12/03
Премьер Нидерландов пообещал урегулировать конфликт с Турцией
12/03
В Бурятии под лавину попали четверо туристов
12/03
Дзюба: Судья сегодня – главный герой матча
12/03
Луческу: «Зенит» теряет очки при арбитрах из Москвы
12/03
В Эфиопии при обвале гигантской мусорной свалки погибли 15 человек
12/03
Экспедиция Минобороны первой в мире дошла до острова Котельный на технике
12/03
В США австралийская овчарка воспитывает трех тигрят
12/03
Результат скандального боя ММА в Дагестане аннулирован
12/03
Ленобласть временно стала тылом условного противника для разведки
12/03
Песков назвал не заслуживающим доверия доклад спецслужб США о России
12/03
«Зенит» опустился на третье место по итогам матча в Перми
12/03
Помилованная президентом Севастиди вышла на свободу
12/03
Незасчитанный гол обернулся для «Зенита» поражением от «Амкара»
12/03
В Подмосковье задержали мать, убившую собственного сына
12/03
В Ростуризме рассказали, какими должны быть путешествия по России
12/03
Подросток ранен ножом в подмосковной школе
12/03
В Тыве четырехлетняя девочка прошла 8 км по тайге. СК возбудил дело
12/03
Овечкин рассмешил одноклубников, упав за борт
12/03
Буфетчица из Смольного разбилась насмерть на «Коле»
12/03
«Зенит» проигрывает «Амкару» после первого тайма
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
12.03.2017 22:43

Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»

Представительницей России на музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» выбрана Юлия Самойлова. Об этом 12 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

Юлия Самойлова будет исполнять на конкурсе песню Flame Is Burning.

Напомним, что ранее в качестве кандидатов называли певцов Александра Панайотова и Иосифа Кобзона, а также хор имени Александрова.

Юлия Самойлова стала известна после того, как прошла в финал третьего сезона проекта «Фактор А» Аллы Пугачевой в 2013 году.

Напомним, что «Евровидение-2017» будет проходить в Киеве. Полуфиналы намечены на 9 и 11 мая, финал пройдет 13 мая. Страной-организатором конкурса 2017 года Украины стала после победы певицы Джамалы в Стокгольме. Исполнительница в 2016 году победила с песней «1944».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33

КЕЙ назвал причины популярности технологии VR

Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Глава российской делегации на "Евровидении" объяснил выбор Самойловой
Захарова рассказала о распиленном на сувениры старом шпиле здания МИД
Стало известно, кто представит Россию на «Евровидении»
В Донецке скончался бывший лидер ДНР Владимир Макович
Заседание Генассамблеи ООН в память о Чуркине состоится 21 марта
Власти Исландии снимают контроль над движением капитала в стране
Самолёт, летевший из Парижа в Петербург, приземлился в Таллине
Авиакомпания «Россия» на сутки перенесет берлинский рейс из Петербурга
Итальянскую группу Soviet Soviet депортировали из США
Роскомнадзор предложил регионам создать план по профилактике суицида среди учащихся
Финляндию разделил миграционный вопрос
ЕСПЧ оценил российские методы воспитания
Как Анна Иоанновна вернула столицу в Петербург
Патрик к нам приходит, Патрик к нам приходит
Как феминистки вернули себе 8 Марта
Лев Щеглов: Мы все облучены прогрессом
101 роза для Эллочки-людоедки
В убийстве турецкого посла нарисовали русский след
Крест и «церковный спецназ» как спасение от застройщика
По ком плачут иконы
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

Семён Дымов

В квартирном пожаре на Тухачевского спасли кота

Итоги недели: Навальный плюс Медведев - новый русский сериал

Почему надо посмотреть матч "Зенита" с "Амкаром"

СКА сравнял счет в серии с «Динамо»

Женева: девичий эскорт поблек на фоне машин

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.