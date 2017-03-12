В Донецке скончался бывший лидер ДНР Владимир Макович

В ДНР скончался бывший лидер самопровозглашенной республики Владимир Макович, у него, по предварительным данным, случился сердечный приступ. В 2014 году Макович был спикером Верховного совета ДНР

Бывший лидер самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Макович умер в Донецке. Об этом на своей странице в Facebook рассказал экс-замминистра иностранных дел республики Борис Борисов.

Эту же информацию сообщил «Интерфаксу» руководитель агентства News Front Константин Кнырик. Он указал, что Макович скончался из-за проблем с сердцем. «Предварительно, причина смерти — сердечный приступ», — сказал Кнырик.

Борисов не указал, что стало причиной смерти бывшего лидера ДНР.

В июле 2014 года Владимир Макович исполнял обязанности спикера Верховного совета ДНР. В апреле того же года он зачитывал декларацию о государственной независимой самопровозглашенной республики. ​