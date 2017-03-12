«Барселона» уступила «Депортиво» в матче чемпионата Испании

«Барселона» уступила «Депортиво» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. На гол Луиса Суареса команда из Ла-Коруньи ответила точными ударами Хоселу и Бергантиньоса Алекса.

На данный момент сине-гранатовые идут на первом месте в турнирной таблице Примеры, опережая «Реал», занимающий вторую строчку, на одно очко. При этом у «сливочных» есть две игры в запасе. «Депортиво» пока что располагается на 15-й строчке.