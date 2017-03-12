Заседание Генассамблеи ООН в память о Чуркине состоится 21 марта

Специальное заседание Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в честь скончавшегося 20 февраля постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина состоится 21 марта, сообщили РИА Новости в офисе председателя ГА.

"Встреча состоится во вторник, 21 марта, в 10.00", — сообщили агентству.

Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.