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12.03.2017 21:36

МЭР и Сбербанк приступят к созданию российского аналога Alibaba к маю

Минэкономразвития (МЭР) совместно со Сбербанком начнут реализовывать планы по созданию российской площадки интернет-торговли — аналога Alibaba — уже в мае-июне. Об этом рассказал замглавы МЭР Олег Фомичев в интервью «Российской газете».

«К маю-июню. Окончательно определимся, когда получим законченный проект РЭЦ (Российский экспортный центр. — «Газета.Ru»), а он должен быть рассмотрен на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам, скорее, в марте», — сказал чиновник.

Фомичев также рассказал, что будет собой представлять площадка, которая, вероятнее всего, станет опираться на платформу Сбербанка.

«Будет личный кабинет малого предпринимателя, где должна быть возможность разместить свои товары с описанием, сроками поставки, ценой и прочее. Платформа должна давать этому предпринимателю набор сервисов, которые позволяют после размещения информации о своем товаре поставлять ее как на внутренние рынки, так и за рубеж», — сказал замглавы МЭР.

В январе сообщалось, что Сбербанк и Alibaba могут создать совместное предприятия в сфере электронной торговли.

Источник: Газета.Ru


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