Власти Исландии снимают контроль над движением капитала в стране

Власти Исландии снимают ограничения на движение капитала в стране, введенные в разгар мирового экономического кризиса в 2008 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исландский минфин.

«Отказ от контроля за движением капитала, который позволил стабилизировать курс валюты и экономику во время беспрецедентных финансовых потрясений в стране, знаменует возвращение Исландии на международные финансовые рынки», — говорится в заявлении министерства.

Изменения вступят в силу во вторник, 14 марта, и коснутся физических лиц, компаний и пенсионных фондов.