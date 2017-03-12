Самолёт, летевший из Парижа в Петербург, приземлился в Таллине

Из-за тумана в районе Пулково командир самолёта, летевшего в Петербург из Парижа 12 марта, принял решение приземлятся в столице Эстонии.

Как сообщил «Фонтанке» официальный представитель авиакомпании «Россия», самолёт из-за тяжелых метеоусловий в аэропорту Северной столицы был вынужден сесть в Эстонии. «По состоянию на 20:45 самолёт готов к перелёту в пункт назначения, как только улучшится погода» – добавили в авиакомпании.

В пресс-службе петербургского аэропорта уточнили, что воздушные ворота работают в штатном режиме и рейс из Парижа единственный, который был вынужден улететь в другой аэропорт.

Напомним, 12 марта в Петербурге туманно. Петербуржцы в соцсетях шутят, что город задымили вейперы.