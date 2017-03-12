На Урале пьяный смотритель забыл на "чертовом колесе" женщину с ребенком

В Верхней Пышме смотритель парка аттракционов забыл женщину и ее трехлетнего сына на колесе обозрения. Посетителям пришлось провести на морозе в кабинках более часа, сообщает портал E1 Екатеринбург.

По словам 29-летней жительницы Среднеуральска Юлии, мужчина, посадивший ее и ребенка на колесо обозрения, не реагировал на сигналы о помощи, а через некоторое время отключил аттракцион и ушел.

Женщина дозвонилась до руководства парка и вызвала милицию и МЧС. Пострадавших спустили на землю спустя 50 минут после звонка в экстренные службы.

Смотритель "чертова колеса" заявил, что забыл про людей, катающихся на аттракционе. По данным журналистов, работник парка развлечений был пьян.

Местные правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.