Авиакомпания «Россия» на сутки перенесет берлинский рейс из Петербурга

Авиакомпания «Россия» 13 марта отменяет рейс в Берлин из Санкт-Петербурга. Вылет переносится из-за забастовки работников наземных служб аэропорта Шенефельд. Рейс FV-6641 Санкт-Петербург–Берлин и обратно будет выполнен 14 марта. Об этом Фонтанке» 12 марта сообщили в АК «Россия».

По данным авиакомпании, забастовка в берлинском аэропорту продлится ровно 25 часов – с 06.00 утра 13 марта до 07.00 14 марта. Рейсы FV-6641 перевозчик выполнит во вторник на воздушном судне большей вместимости.

Персонал аэропорта Шенефельд объявляет вторую забастовку в этом месяце. Первый раз воздушная гавань закрылась 10 марта. Тогда коллег поддержали и работники аэропорта Тегель. 13 марта из Петербурга в аэропорт Тегель со стыковкой в Москве летят несколько авиакомпаний, пока ни одна из них не сообщила о корректировке расписания.