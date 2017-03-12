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12.03.2017 20:53

Победитель чемпионата Англии по футболу назвал имя нового тренера

Главным тренером «Лестера», в прошлом сезоне ставшего чемпионом Англии, назначен Крэйг Шекспир. После увольнения Клаудио Раньери он исполнял обязанности главного тренера.

Крэйг Шекспир, исполнявший обязанности главного тренера «Лестера» после увольнения Клаудио Раньери, продолжит возглавлять команду до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба. Под руководством Шекспира «Лестер» в двух матчах чемпионата Англии одержал две домашние победы с одинаковым счетом 3:1 — над «Ливерпулем» и «Халл Сити».

«Крэйг прекрасно проявил себя в качестве тренера. Все в клубе относятся к нему очень хорошо. Мы знали, что отдаем команду в хорошие руки, когда приняли решение назначить его исполняющим обязанности в конце февраля. Именно такого положительного эффекта мы ожидали от смены тренера.

Он проявил лидерские качества и умение добиваться успеха под колоссальным давлением. Мы предложили ему продолжить работу с командой до конца сезона, и он ответил согласием», — цитирует вице-президента «Лестера» Айяватта Шриваддханапрабха официальный сайт клуба.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Лестер» занимает 15-е место. От зоны вылета из элитного дивизиона команду отделяют три очка. До увольнения Раньери в конце февраля «Лестер» потерпел пять поражений подряд в Премьер-лиге, не забив ни одного гола.

В Кубке Англии «Лестер» в 1/8 финала на выезде проиграл клубу третьего дивизиона «Миллуоллу» (0:1), в 1/16 финала Кубка английской лиги дома уступил лондонскому «Челси» (2:4). В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграла испанской «Севилье» (1:2).

В сезоне-2014/15 «Лестер» занял 14-е место в первенстве и в межсезонье сменил тренера. Вместо Найджела Пирсона команду возглавил бывший тренер «Челси», «Ювентуса» и «Ромы» Клаудио Раньери. Клубу удалось перед новым сезоном сохранить костяк команды — в «Лестере» остались Леонардо Ульоа, Джейми Варди, Рияд Марез и Каспер Шмейхель.

В прошлом сезоне «Лестер» впервые за всю 133-летнюю историю клуба стал чемпионом Англии. Ранее лучшим результатом команды в Премьер-лиге (в этом формате чемпионат Англии разыгрывается с 1992 года) было восьмое место в 2000 году. Лучший результат «Лестера» в чемпионате Англии — серебряные медали, завоеванные в 1929 году. За всю историю команда выиграла всего четыре титула — в 1964, 1997 и 2000 годах он становился победителем Кубка Лиги, в 1971 выиграл Суперкубок страны.

Раньери стал четвертым тренером в истории, выигравшим трофеи в Испании (Кубок Испании и Суперкубок УЕФА с «Валенсией»), Италии (Кубок и Суперкубок с «Фиорентиной») и Англии (Премьер-лига с «Лестером»). Ранее подобное удавалось португальцу Жозе Моуринью, испанцу Рафаэлю Бенитесу и итальянцу Карло Анчелотти. При этом Раньери впервые привел команду к победе в топ-чемпионате. В январе на церемонии в Цюрихе он получил приз лучшему тренеру года.

Источник: РБК


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