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12.03.2017 20:07

СКА обыграл «Динамо» в Москве и вышел вперед в серии

Победой СКА завершился третий матч полуфинала Западной конференции КХЛ против «Динамо» сегодня, 12 марта, в Москве. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:2 (1:1, 0:1, 3:0).

Голами у «Динамо» отличились Рылов (3 минута) и Кутейкин (34). У СКА авторами шайб стали: Коскиранта (9), Шипачев (41), Дадонов (42) и Ковальчук (59, в пустые ворота). На счету Дадонова еще одна результативная передача.

Таким образом счет в серии стал 2-1 в пользу СКА. Следующая встреча пройдет 14 марта также в Москве. Победителем серии станет команда первой одержавшей четыре победы.

Напомним результаты предыдущих матчей:

8 марта. СКА — «Динамо» 2:3

10 марта. СКА — «Динамо» 2:1


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