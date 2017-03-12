Итальянскую группу Soviet Soviet депортировали из США

Итальянскую пост-панк-группу Soviet Soviet не пустили в США, где они должны были дать концерт на фестивале SXSW, и выслали из страны как нелегальных мигрантов. Об этом коллектив сообщил на своей странице в Facebook.

Как рассказали музыканты, американские таможенники задержали их 8 марта в аэропорту Сиэтла, узнав, что они приехали для выступления в США. Участников Soviet Soviet допрашивали в течение четырех часов, после чего было принято решение об их депортации.

При этом приглашения от организаторов фестиваля SXSW и справка от американского лейбла, подтверждающая, что группа выступит в США только в промоцелях, без материального вознаграждения, не были приняты в расчет. По мнению работников службы таможенного контроля, музыканты должны были получить рабочие визы, а не туристические.

«Наши объяснения не действовали на официальных лиц, с этого момента мы стали нелегальными мигрантами, с нами обращались как с преступниками», — рассказали итальянцы.

На музыкантов надели наручники, у них отобрали мобильные телефоны и отправили в тюремную камеру, где они провели ночь. На следующий день их также в наручниках привезли в аэропорт, а личные вещи отдали лишь перед обратным рейсом в Италию.

В своем обращении Soviet Soviet извинились перед американскими поклонниками за срыв гастролей и выразили надежду на скорое возвращение в США.