Мессенджер Telegram в тестовом режиме запустил функцию звонков. Об этом сообщается в Telegram-канале @tginfo.

Протестировать функцию может пользователь, у которого есть Beta-версия приложения. В ней, согласно инструкции, необходимо включить режим Backend (клавиша Switch Backend) и пройти еще одну регистрацию, после чего функция активируется.

Как отмечается, звонки защищены end-to-end шифрованием. Также будет возможность ограничить список контактов, которые смогут позвонить, или полностью запретить.

Ранее сообщалось, что Android-пользователи Telegram получили возможность сменить оформление сервиса.