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12.03.2017 19:30

Telegram в тестовом режиме запустил функцию звонков

Мессенджер Telegram в тестовом режиме запустил функцию звонков. Об этом сообщается в Telegram-канале @tginfo.

Протестировать функцию может пользователь, у которого есть Beta-версия приложения. В ней, согласно инструкции, необходимо включить режим Backend (клавиша Switch Backend) и пройти еще одну регистрацию, после чего функция активируется.

Как отмечается, звонки защищены end-to-end шифрованием. Также будет возможность ограничить список контактов, которые смогут позвонить, или полностью запретить.

Ранее сообщалось, что Android-пользователи Telegram получили возможность сменить оформление сервиса.

Источник: Газета.Ru


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02.03.2017 10:44
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