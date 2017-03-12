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12.03.2017 19:18

Роскомнадзор предложил регионам создать план по профилактике суицида среди учащихся

Территориальные управления Роскомнадзора в российских регионах провели профилактические встречи на тему детских самоубийств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во встречах приняли участие представители органов прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Роспотребнадзора и региональных органов исполнительной власти в сфере образования.

«Территориальными управлениями было предложено создать план мероприятий по профилактике суицидального поведения среди учащихся образовательных учреждений, а также разработать методические рекомендации для родителей», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Участники встречи также посчитали важным информировать население о каналах оперативного реагирования, куда входят «Горячая линия», форма обратной связи и телефон доверия.

Ранее правительство одобрило законопроект об ужесточении наказания за склонение детей к самоубийству.

Источник: Газета.Ru


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