Один человек пострадал при пожаре в кафе в Москве

Один человек пострадал при пожаре в подвале кафе на первом этаже пятиэтажного жилого дома на Никитском бульваре в Москве, передает агентство городских новостей «Москва».

«В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Никитский бульвар, д. 25, где произошло загорание в подвале ресторана, расположенного на первом этаже пятиэтажного жилого дома», — сообщили в столичном управлении МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составила 15 квадратных метров.