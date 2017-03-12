В Подмосковье задержали арендатора, убившего владелицу квартиры

Арендатора жилья, подозреваемого в убийстве, задержали в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным ведомства, ночью 10 марта в одной из квартир дома на улице 1 Мая в городе Ликино-Дулево произошел пожар. После тушения в помещении обнаружили тело 55-летней женщины с множеством ножевых ранений. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Оказалось, что женщину убил 40-летний квартиросъемщик. Он снимал в этой квартире одну из комнат.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.