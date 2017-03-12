Чемпион СССР в составе «Зенита»: Давайте уж сразу отдадим чемпионство «Спартаку»

Скандальные итоги матча «Амкар» – «Зенит» прокомментировал чемпион СССР 1984 года в составе петербургской команды Борис Чухлов. По его мнению, очевидно, что судья встречи ошибочно не засчитал гол в ворота пермяков в начале игры.

«Какая-то странная политика сейчас у нас в чемпионате. Давайте уж сразу отдадим чемпионство «Спартаку», и все. Вы откройте интернет. Там все эксперты говорят: надо смотреть, был ли гол или не был. Вся страна видит, что гол был, а судьи не видят. Правильно Червиченко написал: решили, что в этом году «Спартак» будет чемпионом, так и тащите его. Я вот сейчас смотрю первый тайм матча «Спартак» – «Анжи», так Махачкала полностью переигрывает «Спартак». Теперь жду сюрпризов во втором тайме. Если у «Спартака» так ничего и не будет получаться, судьи что-нибудь придумают. Естественно, я вижу эту закономерность. С другой стороны, плевать, «Зенит» должен пять забивать такой команде, как «Амкар». А то, что гол не засчитали, так вы заведитесь от этого! Вам еще 80 минут играть!» – заявил Чухлов.

Напомним, встреча в Перми завершилась со счетом 1:0 в пользу «Амкара». Единственный засчитанный гол был забит на 33-й минуте полузащитником Гиголаевым. При этом чуть ранее, на 7-й минуте, после удара Шатова мяч также оказался в воротах, но так как его партнер по команде защитник Нету при попытке добить случайно выбил мяч в поле, главный судья Евгений Турбин момент не разглядел и позволил командам играть дальше.