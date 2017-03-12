Судья в США заблокировал новый миграционный указ в отношении семьи из Сирии

Окружной судья Уильям Конли из американского штата Висконсин заранее заблокировал еще не вступивший в силу новый миграционный указ президента США Дональда Трампа в отношении сирийской семьи, которая ищет убежище в Соединенных Штатах, сообщает издание Hill.

Конли постановил временно приостановить действие нового указа в отношении сирийской семьи, слушания по делу которой назначены на 21 марта, после вступления указа в силу. По данным СМИ, глава семьи сейчас находится в США, а его жена и дети все еще проживают в Алеппо. Семья намерена получить убежище в Висконсине.

Постановление стало первым судебным решением в отношении нового указа Трампа, сообщают СМИ.

Новый указ вступает в силу 16 марта и приостанавливает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, но Ирак, в отличие от предыдущего указа, в списке стран отсутствует.

Запрет не коснется тех, кто имеет действующую визу, выданную до 27 января, или вид на жительство в США. Также указ приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев, хотя и не затронет тех беженцев, чей въезд в США уже одобрен.